自民党の古屋選対委員長は8日、衆議院選挙で福井2区から無所属で出馬し、当選確実となった斉木武志氏を追加公認すると発表しました。また古屋選対委員長は和歌山2区から出馬し当選確実となった無所属の世耕弘成氏についても、「一定のプロセスを踏んだ上で入党という形になる」との考えを示しました。