衆議院議員選挙の投開票が8日に行われ、立憲民主党と公明党により生まれた新党・中道改革連合は、改選前から大幅に議席を減らす見込みとなっている。中野洋昌共同幹事長は「結果は謙虚に、重くしっかりと受け止める必要がある」と述べると、「中道の勢力という塊が今の政治に必要だという思いだった。生活者ファースト、日本の平和を守るという2つを大きな争点として訴えたが、極めて短い期間の中でどこまで浸透しきったのか、し