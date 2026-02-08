自民と維新がまさかの与党直接対決。勝負の行方は？大阪3区では日本維新の会の東徹さんが当選を確実にしています。長年、公明党が地盤としてきた大阪5区でも日本維新の会の梅村聡さんが2回目の当選確実。自民党の杉田水脈さんに加え、れいわの大石共同代表らも破りました。続いて、大阪10区でも日本維新の会の池下卓さんが当選を確実にしています。この地域が地盤の辻元清美参院議員の全面的なバックアップを受けた中道の尾辻かな