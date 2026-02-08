プレミアリーグ第25節バーンリー対ウェストハムの一戦は、0-2でアウェイチームが勝利を飾った。前半にクリセンシオ・サマーフィル、バレンティン・カステジャーノスがそれぞれ得点を挙げ、早々にリードを得て、試合をクローズした。今季は序盤絶不調だったウェストハムだが、監督の交代を経て徐々にリズムを取り戻しつつある。直近のリーグ戦は4試合で3勝と、勝ち点9を獲得した。リーグテーブルでは18位と降格圏内のままだが、17位