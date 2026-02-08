8日に投開票が実施された衆院選の結果が続々と出ています。自民党が県内小選挙区で全勝を決めました。 接戦となった新潟2区は自民党の国定勇人さんが３回目の当選を決めました。総務官僚を経て三条市長を4期目の途中まで14年務めました。前回は比例単独での立候補で、今回、新潟２区で初めての選挙を戦いました。 他の各選挙区も自民党候補が当選しています。 新潟1区は内山航さんが初当選。2015年から3期、新潟市議会議員