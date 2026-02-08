衆院選は８日、投開票され、東京７区（港区、渋谷区）は、自民党の新人・丸川珠代元五輪相が当選確実となり、国政復帰を果たした。衆院選勝利は初めて。丸川氏は前回２０２４年の衆院選で参院から鞍替えし、同区から立候補。だが、同年に問題化した党派閥の政治資金パーティーにおける裏金事件で戒告処分を受けたことで、比例重複立候補が認められなかった。選挙戦では裏金問題の追及を避けるためか、事前に街頭演説の場所を