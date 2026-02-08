ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子パラレル大回転が８日に行われ、三木つばき（２２）＝掛川桜ケ丘中出＝が出場した。出身地の静岡県掛川市の生涯学習センターではパブリックビューイングが開催され、会場には久保田崇掛川市長ら、市民およそ４００人が詰めかけた。惜しくも準々決勝で敗れ、冬季五輪で静岡県勢初のメダルはならなかったものの、会場からは大きな拍手が送られた。予選３位で通過した三木は決勝トーナメ