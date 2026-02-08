ミラノ・コルティナオリンピックは８日、スノーボード女子パラレル大回転で、三木つばき（浜松いわた信用金庫）が決勝トーナメント準々決勝で敗れた。今大会限りでの現役引退を表明している竹内智香（広島ガス）は予選２２位で敗退。男子の斯波正樹（ＴＡＫＡＭＩＹＡＺＡＯＯＮＳＥＮ）は予選で失格となった。ワールドカップ（Ｗ杯）女王として臨んだ三木が、イタリア選手との準々決勝で涙をのんだ。中盤で離されかける展