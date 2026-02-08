ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体は、現地時間の8日に最終日を迎える。この日、現地時間の午後2時10分から女子の公式練習が行われ、フリーに出場する選手たちが調整。2位につける日本は、坂本花織（シスメックス）が本番用の衣装で動きを確認した。曲かけでは「愛の讃歌」に乗り、冒頭のダブルアクセルからジャンプを降りていく。終盤に振り付けが乱れて最後のループは回転が抜けたが、それ以外はミスなく終