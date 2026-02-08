自民党と日本維新の会の獲得議席が絶対安定多数（２６１）に達した。衆院の常任委員長ポストを独占した上で、各委員会で過半数を確保できるため、国会を安定的に運営することが可能になる。自民単独でも、委員長ポストを独占した上で、各委員会の半数を得る安定多数（２４３）を確保した。