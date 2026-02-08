自民党元職の高鳥修一元農林水産副大臣が新潟5区で、中道改革連合前職の梅谷守氏らを破り、返り咲き確実となった。旧安倍派に所属。自民派閥裏金事件で政治資金収支報告書の不記載が544万円あり、戒告処分を受けた。前回2024年衆院選は梅谷氏に敗北。比例重複での立候補が認められず落選した。高鳥氏は05年衆院初当選。高市早苗首相に近い保守派で、選挙戦でも首相が応援に入った。