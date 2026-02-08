フィギュアスケート女子でカルガリー五輪に出場した八木沼純子さん（５２）が８日、ＮＨＫ「ミラノ・コルティナ五輪」中継のスタジオ解説者として登場した。かつてはフジテレビ系でキャスター、解説者として出演することが多かったが、ＮＨＫでも活躍。元フィギュアスケート男子の本田武史氏と並んで、日本チームについて解説した。スーツ姿で登場した八木沼さんにＳＮＳも反応。「容姿が全く変わってなくてすごい…」、「本