お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める8日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。仕事前に絶対入浴する理由について語る場面があった。番組では「お風呂に関する調査」の結果を取り上げた。「若い世代の方が顕著に出てまして、20代・30代で負担に感じる割合が高い」といい「入浴を面倒と感じる理由としては『浴室の掃除』『冬場の脱衣所の寒さ』『排水口の掃除がイヤ』