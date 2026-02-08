8日投開票の衆院選で東京15区では自民党の大空幸星氏（27）が当選しました。【映像】力強く意気込みを述べる大空氏当選を受け、大空氏は「言葉が出てまいりません。まずは本当に皆様ありがとうございました」と深々と頭をさげ、感謝の意を述べました。続けて「私自身、まさにここからが本番だと心得ております。2期目というのは、これまでの1期目に対してのご評価をいただいた一方で、私、大空幸星に対し”もっとこういうこ