2026年2月8日投開票の衆議院議員選挙で、岐阜4区は自民党の新人で前県議の加藤大博さん（46）が中道の今井さんを抑えて初当選を確実としました。選挙直前に立候補が決まりましたが、雪の多い選挙区を地元議員たちと駆け回り、高市総理も応援に駆け付けました。