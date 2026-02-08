日本維新の会・吉村洋文代表が８日、大阪市内で会見し、今回の衆院選と自身が出馬した大阪府知事選での「選挙妨害」について語った。吉村氏は「抗議する自由、反対意見を述べる自由はあります」とした上で、自身が体験したこととして、演説中に「ものすごく大きな声で、連呼して、大勢で。話を聞きたいと思っている人たちが聞こえなくなってしまい、帰られる方もいらっしゃいました」と明かした。さらに「『なぜ維新の応援をす