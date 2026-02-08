強い寒気の影響で県北部では引き続き9日明け方にかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となる所がある見込みです。8日午後9時までに、三好市西祖谷では4センチの積雪を観測しています。9日正午までの12時間に降る雪の量は、いずれも多い所で平地1センチ、山地5センチと予想されています。10日午前0時までの24時間でも、平地1センチ、山地5センチとなっています。積雪や路面の凍結による交通障害、着雪による倒木や電線など