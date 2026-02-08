四国地方はどうなる？ 気象庁によりますと、四国地方では、引き続き９日明け方にかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害に注意してください。 【中国・四国地方の雪 どうなる？】広島・岡山・山口・鳥取・島根・香川・愛媛・高知・徳島雪雨シミュレーション 四国地方の上空約１５００メートルには、氷点下１２度以下の強い寒気が流れ込み、強い冬