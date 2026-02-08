「政策を掲げるだけでなく、実現させていく野党が必要だ」。長崎1区で4選を決めた国民前職、西岡秀子氏は歓喜に沸く事務所で訴えた。遊説では前国会で与党に要求をのませる形となったガソリン暫定税率の廃止や「年収の壁」の引き上げを実績として掲げた。衆院解散前、国民が九州で唯一得ていた小選挙区。今回は自民、維新、共産、参政が新人を擁立し、過去最多に並ぶ5人が立候補した。「必勝を期し、いい影響を九州全体に広げ