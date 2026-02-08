2月8日に投票が行われた衆議院選挙で、静岡3区から立候補した中道改革連合・前職の小山展弘氏は小選挙区での敗北が確実になりました。 静岡3区は自民党・新人の山本裕三氏が当選を決めました。 小山展弘氏は小選挙区での落選を受け、報道陣の取材に応じました。小山展弘氏の声です。 ＜小山展弘氏＞ 「 皆さま、今日も大変寒い中、この事務所にもお集まりをいただきましてありがとうございます。また、何よりも本当にこれま