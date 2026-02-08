【ブンデスリーガ】マインツ 2−0 アウクスブルク（日本時間2月7日／メーヴァ・アレーナ）【映像】佐野海舟、爆速タックル→速攻プレスの瞬間これがブンデスリーガの走行距離ランキングでトップ争いをする運動量なのだろうか。マインツのMF佐野海舟が試合終了間際に披露した好守備が話題を集めている。日本時間2月7日のブンデスリーガ第21節で、マインツはホームでアウクスブルクと対戦した。一時は最下位に沈んだマインツだが、昨