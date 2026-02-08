8日投開票の衆院選で北海道7区では自民党の鈴木貴子氏が当選しました。【映像】自民党が歴史的大勝か？ 衆院選速報（放送中）午後8時に当選が報じられると、鈴木氏は支援者らを前に「この地域を代表する、いや、いつかは日本を代表する政治家を俺たち私たちが育てたんだと皆さんに思っていただける、言っていただけるよう全身全霊を尽くしてまいりたい」と述べました。挨拶の終盤、鈴木氏は亡くなった関係者らの名前を挙げて