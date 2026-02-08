8日投開票の衆院選で新潟4区では中道改革連合の米山隆一氏（58）が小選挙区で敗北しました。【映像】自民党が歴史的大勝か？ 衆院選速報（放送中）米山氏は支援者らを前に開口一番、「本当に申し訳ありません」と述べ、「私自身の大きな失敗もありましたし、不徳の致すところなんですけれども、やるべきことは全部やったと思っています。選挙戦そのものに対して悔いがあるわけではありません。今後のことはわからないですけれ