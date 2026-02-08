2月8日に投開票を迎えた衆議院議員選挙。新潟県内の開票所でも開票が進んでいます。新潟1区・新潟市江南区の開票状況です。 【新潟1区・新潟市江南区】開票率 8.05％内山 航氏自民・新500票西村 智奈美氏中道・前500票伊藤 和成氏維新・新500票中村 岳夫氏共産・新500票小池 幸夫氏参政・新500票※情報は随時更新します。