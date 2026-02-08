2月8日に投開票を迎えた衆議院議員選挙。新潟県内の開票所でも開票が進んでいます。新潟5区・南魚沼市の開票状況です。 【新潟5区・南魚沼市】開票率 44.56％◎高鳥 修一氏自民・元 5,000票梅谷 守氏中道・前5,000票高野 直行氏参政・新2,000票※情報は随時更新します。