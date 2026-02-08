参政党の神谷宗幣代表は、衆院選の開票作業が進む8日午後9時半すぎ、テレビ朝日系列の「選挙ステーション」に中継で生出演した。【映像】神谷代表「今回の議席数では我々はちょっと力足らずだ」大越健介キャスターから「今回、比例代表ですでに公示前議席を上回っている。これは躍進と言っていいでしょうか？」と質問されると、神谷代表は「躍進とは言えると思いますけど、目標は大きく30議席と言ってましたので、それから比較