2月8日に投開票を迎えた衆議院議員選挙。新潟県内の開票所でも開票が進んでいます。新潟3区・胎内市の開票状況です。 【新潟3区・胎内市】開票率100％◎斎藤 洋明氏自民・前8,050票黒岩 宇洋氏中道・前4,566票佐久間 慶子氏参政・新1,539票※情報は随時更新します。