2月8日に投開票を迎えた衆議院議員選挙。新潟県内の開票所でも開票が進んでいます。新潟4区・小千谷市の開票状況です。 【新潟4区・小千谷市】開票率 100％◎鷲尾 英一郎氏自民・元8,836票米山 隆一氏中道・前5,900票野村 泰暉氏国民・新1,121票大矢 寿乃氏参政・新1,120票※情報は随時更新します。