女優の真木よう子（43）が8日放送のABEMA「秘密のママ園2」（後9・00）に出演。自身に寄せられた誹謗中傷について語った。共演者に芸能生活で一番追い込まれた瞬間について尋ねられた真木。「どうなんだろ…年齢もあると思うんですけど、やっぱ第1子を産む前とか一番つらかった時期ではあるのかな」とし、26歳だったと振り返った。女優として上り坂だった当時「“もう子供産むから終わりだな”とか、そういう誹謗中傷がしょ