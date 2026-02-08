衆院選は８日、投開票が行われ、立憲民主党と公明党によって結党された「中道改革連合」が壊滅的な惨敗を喫することが確実となった。テレビ各局の開票特番では、選挙前１７２議席から１００議席以上を減らす予想で一致した。京都３区から出馬している立憲民主党前代表・泉健太氏は、午後９時過ぎに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「本当に辛い。辛いよ…。」と無念の思いをつぶやいた。泉氏は２００３年の衆院選で京都３区