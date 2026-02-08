◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート団体戦（８日、イタリア・ミラノ）【イタリア・ミラノ＝大谷翔太】団体最終日は、８日にペアと男女シングルのフリーが行われる。６日のペアショートプログラム（ＳＰ）で１位を獲得した三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が本番リンクで最終調整を行った。本番の衣装で登場した「りくりゅう」。フリー「グラディエーター」の曲をかけ、サイドバイサイドの３回転トウルー