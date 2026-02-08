8日に投票が行われた衆議院選挙・鹿児島4区はMBCの情勢取材や出口調査の結果から、自民党前職・森山裕さん（80）の9期目の当選が確実となりました。 当選確実の一報を受けた森山さんは、物価高対策や外交政策などに早急に取り組みたいと決意を述べました。 （自民党前職 森山裕さん） 「候補者が4人で戦う選挙になったということが1番大きな変化だったと思います。そのなかで私を選んでいただいたことがありがたいことでござい