怖い病気を引き起こす、ドロドロ血液になる４大原因 ４つの原因を排除すれば血液サラサラに 血管を老化させるもう１つの要因は、「ドロドロの血液」。血液がドロドロになる原因は色々ありますが、なかでも影響が大きいのが「糖」「中性脂肪」「ストレス」「歯周病菌」の４つです。 まず、「糖」は体を動かすエネルギー源となる栄養素で、生命活動に欠かせないものです。しかしとりすぎは禁物。血液がネバネバになって