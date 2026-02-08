中道改革連合・中野洋昌 共同幹事長が、TBS NEWS DIGの開票特番「選挙DIG」のインタビューで、今回の衆院選の結果について「結果は重く受け止める、敗因は新党の浸透不足」と話しました。【写真を見る】中道改革連合・中野共同幹事長「結果は重く受け止める、敗因は新党の浸透不足」中道・中野共同代表「結果は重く受け止める」駒田健吾キャスター:中野さんの表情にも出ているような気がしますが、衝撃的な数字では