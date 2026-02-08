お笑いコンビ「アインシュタイン」の稲田直樹（41）が、8日放送のニッポン放送「明石家さんま オールニッポンお願い！リクエスト」（後6・00）に出演し、悲しい恋愛体験を語った。相方の河井ゆずるが「友達を介して、女の子2人とこいつの同期の仲良いのと2対2で良く遊んでいた子がいて。凄い良い子で、人としてちゃんとできている女の子で。稲田がその女の子のこと好きになってしもうて、稲田がその子に告白したんですよ。その