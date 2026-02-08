男子距離複合22位でゴールする広瀬崚＝テーゼロ（共同）クラシカル走法とフリー走法で半分ずつ走る8日の男子距離複合（20キロ）で、広瀬崚（T.A.C）が48分14秒8で日本勢最高の22位だった。馬場直人（中野土建）は34位、山崎大翔（となみ衛星通信テレビ）は44位。平昌五輪で3個、北京五輪で2個の金メダルを獲得したクレボ（ノルウェー）が46分11秒0で優勝した。（共同）男子距離複合44位でゴールする山崎大翔＝テーゼロ（共同