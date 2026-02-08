衆院選は８日、投開票が行われた。自民が単独３００議席超を獲得する予測も出ている。一方で社民党はテレビ各局が「０」議席を予測し、フジテレビだけが「０〜１」の可能性を伝えた。東京都内の開票センターに福島瑞穂党首とラサール石井副党首が姿を見せた。自民大勝に福島党首はため息で「は〜、裏金議員がみんな復活して」と述べた。ラサール石井副党首も厳しい表情だった。