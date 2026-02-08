[2.8 オランダ・エールディビジ第22節](AFASスタディオン)※22:30開始<出場メンバー>[AZ]先発GK 41 イェルーン・ズートDF 2 毎熊晟矢DF 3 W. GoesDF 5 アレクサンドル ペネトラDF 34 M. de WitMF 6 P. KoopmeinersMF 17 I. JensenMF 20 K. BoogaardMF 27 R. DaalMF 33 M. ŠínFW 9 トロイ・パロット控えGK 12 H. VerhulstGK 31 D. DeenDF 4 M. DekkerDF 15 M. ChávezDF 18 市原吏音DF 22 E. DijkstraDF 23 B.