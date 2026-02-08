長崎県知事選挙で、開票が終了した市町別の投票数は以下の通りです。 ▼島原市（開票率100%） ▼平戸市（開票率100%） ▼壱岐市（開票率100%） ▼雲仙市（開票率100%） ▼東彼杵町（開票率100%） ▼川棚町（開票率100%） ▼波佐見町（開票率100%） ▼小値賀町（開票率100%）