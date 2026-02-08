ミラノ・コルティナオリンピックは８日、スノーボード女子パラレル大回転で、三木つばき（浜松いわた信用金庫）が決勝トーナメント準々決勝で敗れた。今大会限りでの現役引退を表明している竹内智香（広島ガス）は予選２２位で敗退。男子の斯波正樹（ＴＡＫＡＭＩＹＡＺＡＯＯＮＳＥＮ）は予選で失格となった。８日のスノーボード男子パラレル大回転予選に出場した斯波正樹がワックスの不正使用で失格となった。斯波は試合