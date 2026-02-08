高市早苗首相は8日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード男子ビッグエアで金メダルを獲得した木村葵来選手に公邸から電話し「日本中に大きな感動と勇気を与えた。改めて日本人の底力を感じ、誇らしい」と祝意を伝えた。首相は、初めての五輪でパフォーマンスを発揮できた秘訣を質問。木村選手は「いつも通り競技に集中できたことかなと思っている」と答えた。首相は「けがをされたが、たゆまぬ努力と準備を重ね、大舞台