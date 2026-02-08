8日放送のTBS系衆議院議員選挙特番『選挙の日2026太田光がトップに問う！結果でどう変わる？わたしたちの暮らし』（後7：53〜深0：00）では、10時20分頃に自民党総裁の高市早苗首相が中継で出演し、太田光との討論に臨んだ。【動画】似ている？田村真子アナの父“娘の結婚”語る太田から「今度『サンジャポ』でお待ちしております（笑）！」と呼びかけられた高市首相は「はい！『サンジャポ』大好き！」とにっこり。和やかな