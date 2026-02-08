参政党の神谷宗幣代表が、８日放送のテレビ朝日系「選挙ステーション２０２６」（午後７時５０分）に中継で生出演。大越健介キャスター、大下容子キャスターとやり取りした。大越キャスターが「去年の参議院選手で参政党は大いに躍進をしました。そして、今回も比例代表ですでに議席を固めていて、公示前議席を上回っている。これはご本人としてどうでしょうか？躍進と言っていいでしょうか？」と質問すると、神谷代表は「躍