日本保守党の百田尚樹代表（６９）、有本香事務総長（６３）が８日、都内に設置された開票センターで開票速報を見守った。この日投開票を迎えた衆議院選挙は自民党が圧勝。３００議席を超える勢いを見せている。有本事務総長はこの結果に不満顔だ。「何を考えてるのかな。国民の皆さんはこれでいいんだね？」と問いかけると「てことは憲法改正できるよね。やってくださいね、これでやらなかったらおかしいよね」とこぼした。