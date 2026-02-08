【イタリア・リビーニョ発】ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子パラレル大回転の決勝トーナメント準々決勝が８日に行われ、金メダル候補が相次いで姿を消した。日本のエース・三木つばき（浜松いわた信用金庫）は予選３位を通過し、決勝トーナメント１回戦も勝利。しかし、準々決勝で地元イタリアのエリザ・カフォントに敗れた。直前のレースでは五輪２連覇中のエステル・レデツカ（チェコ）が敗戦。三木にとって金メダ