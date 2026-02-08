YOASOBIが、3月4日（水）にリリースするシングルCD「アドレナ / BABY」の商品写真を公開した。今作シングルはTVアニメ『花ざかりの君たちへ』オープニングテーマ「アドレナ」、エンディングテーマ「BABY」をともに表題曲として収録。完全生産限定盤・数量限定での販売が決まっており、イラストレーター・情緒による『花ざかりの君たちへ』主人公・芦屋瑞稀の新規描き下ろしイラストを使用した、30cm×30cmの特別アートボード仕様と