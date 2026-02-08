フジ系で生中継された「日本大相撲トーナメント」「日本大相撲トーナメント」の第50回大会が8日、両国国技館で開催された。地上波ではフジテレビ系で生中継されたが、突然目立つ場所に現れた人気芸人に驚きの声が上がった。強烈な存在感だった。生中継では、昨年10月に現役を引退した元小結遠藤の北陣親方が砂かぶり席からレポートを務めたが、その真後ろで中継のカメラに映り込んだのはお笑い芸人の狩野英孝だった。サンドウ