自民と中道の前職同士の一騎打ちとなった佐賀2区は、自民の前職、古川康さん（67）が5回目の当選を確実としました。古川さんは佐賀県知事を3期務めたあと、2014年に衆議院議員に初当選。これまでに総務大臣政務官や国土交通副大臣などを歴任しました。今回の選挙では高市首相も応援に駆けつけて支持を呼びかけ、古川さんは「新しい日本を作ろうとしている高市総理をしっかりと支えていく」と訴えていました。NNNと読売新聞が行った