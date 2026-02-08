【衆院選・長野5区】当選確実となった自民・前職の宮下一郎さん（67）が支持者を前にあいさつしました。「今回の戦い、選挙のというか政権の枠組みも変わり本当にどう考えていいのかわからない難しい選挙戦でありました。ぜひ日本を強く豊かに、その中でこの伊那谷をモデルとして強く豊かにする。その先頭に立たせていただきたい。その思いを伝えてまいりました」与野党の一騎打ち、前職2人による激しい戦いとなりました。衆議院議