高市総理は8日民放番組に出演し、東京・九段下の靖国神社参拝について「環境を整えるために努力をしている」と意欲を示しました。そのうえで安倍総理が在任中に靖国神社を参拝した際当時の副大統領から懸念が示されたことを挙げ、「まず同盟国にはしっかりと理解を得る。そして周辺諸国にも理解を得る。お互いにその国のために亡くなった方々に敬意を捧げあえる環境を作るのが私の目標だ」と話しました。